Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по факту гибели двух человек в Воронеже

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух человек после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже, сообщается на сайте ведомства.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном 9-этажном жилом панельном доме в Воронеже, на улице Хользунова, дом 88. В результате обрушились межэтажные перекрытия 3–4-го этажей и начался пожар на площади 120 квадратных метров. Погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").