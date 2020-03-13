Прохожий помог столичным полицейским задержать подозреваемых в краже труб

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Мужчина помог сотрудникам полиции задержать подозреваемых в краже со стройплощадки в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимира Васенина.

В полицию поступило обращение от 69-летнего москвича, который сообщил о двух подозрительных мужчинах на Малой Филевской улице. Они, по его словам, грузили в автомобиль со строительной площадки металлические трубы.

Васенин рассказал, что после поступившего заявления к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД. Очевидец описал подозреваемых, после чего полицейские смогли задержать злоумышленников. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 20 и 26 лет.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража", их арестовали. Бдительного москвича полицейские поблагодарили за инициативность и решительность.

Ранее полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже мобильных телефонов у спящих пассажиров Московского центрального кольца. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

