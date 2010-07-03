Число жертв стрельбы в бразильской школе возросло до 10 человек

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Число жертв стрельбы в одной из школ штата Сан-Паулу в Бразилии возросло до 10 человек. Еще 17 получили ранения, сообщает агентство "Аженсия Бразил".

Среди погибших – пять учеников школы, преподаватель и прохожий. Еще один человек скончался в больнице. Два нападавших покончили с собой после стрельбы.

Нападение произошло около 09:30 по местному времени (15:30 по московскому времени). Стрельбу по школьникам открыли двое подростков в капюшонах.

По информации полиции, при себе у нападавших из оружия был револьвер и, судя по показаниям очевидцев, лук со стрелами. Также в здании школы обнаружено самодельное взрывное устройство.

Сейчас здание школы оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.