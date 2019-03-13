При стрельбе в школе в Бразилии погибли 8 человек

Фото: телеграмм канал LIFE SHOT

В результате стрельбы в одной из школ города Сан-Паулу в Бразилии погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала Globo.

Предварительно установлено, что в числе погибших – пятеро детей и один взрослый. Также погибли два стрелявших человека.

Инцидент произошел около 09:30 по местному времени (15:30 по московскому времени). Стрельбу по школьникам открыли двое подростков в капюшонах, которые после ЧП покончили жизнь самоубийством. В настоящий момент здание школы оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.