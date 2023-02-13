Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь возгорания на складе в Красноярске увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. У здания обрушилась кровля, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 7 000 квадратных метров, произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания", – говорится в сообщении.

К месту происшествия был отправлен пожарный поезд. В настоящее время в тушении возгорания принимают участие 82 человека и 31 единица техники.

Процесс ликвидации возгорания, уточнили в ведомстве, осложняется удаленным расположением источников воды.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона в 14:40 по московскому времени. Пожар произошел на территории склада на улице Пограничников, 9.

После полученной информации о пожаре на место ЧП отправили 37 человек личного состава и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.



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