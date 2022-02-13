Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Кольцевой линии метро не было движения поездов из-за человека на путях, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Сейчас составы двигаются по графику. На время приостановки движения пассажиров просили пользоваться поездами в направлении по часовой, а также радиальными линиями метрополитена.

Ранее движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Выхино" до станции "Таганская" было приостановлено из-за проверки состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Кроме того, во избежание скопления людей была временно закрыта на вход станция "Текстильщики".

