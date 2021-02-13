Проседание кровли ангара произошло в ТАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Просела кровля ангара под тяжестью снега в деревне Кресты, расположенной в Троицком административном округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба МЧС РФ по столице.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, в ангаре оставались два человека", – говорится в заявлении ведомства.

Одного человека извлекли и передали наряду скорой помощи.

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