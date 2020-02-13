Жителя Пензы в краденом джемпере поймали за кражей штанов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Росгвардии задержали по подозрению в краже спортивных штанов мужчину, который неделей ранее в том же магазине украл джемпер. Об этом сообщает РИА Новости.

О преступлении сообщил администратор магазина спортивной одежды. Выяснилось, что 24-летний мужчина спрятал спортивные штаны в рюкзак, однако его действия заметили работники торговой точки.

"В ходе беседы с сотрудниками магазина росгвардейцы установили, что неделей ранее мужчине подобным образом удалось вынести из магазина джемпер, который в момент задержания был на нем", – добавили в Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что задержанный признался в совершении преступления.

Накануне сообщалось о другой необычной краже. Житель Калининградской области после вечеринки украл деньги у своего друга, разблокировав телефон пальцем спящего. Злоумышленник получил доступ к банковскому приложению и перевел себе 30 тысяч рублей.

