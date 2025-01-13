Власти Мексики не запрашивали сведения о россиянке, сын которой умер от истощения

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Власти Мексики не обращались в российское консульство в Мехико за данными о якобы россиянке, сын которой умер, предположительно, от истощения, передает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в городе Якова Федорова.

Он заявил, что запроса не поступало ни от правоохранителей, ни от прокуратуры.

Федоров подчеркнул, что на данный момент нет никаких официальных заявлений от местных властей по этому вопросу. Также нет оснований полагать, что упомянутая женщина – гражданка Российской Федерации.

Ранее появилась информация, что полиция Мехико разыскивает россиянку Ольгу Иделевич в связи со смертью 6-летнего сына. По данным местных СМИ, мать мальчика обратилась к властям, заметив ухудшение состояния ребенка.

Мальчика доставили в больницу, где он умер 9 января. В ходе допроса Иделевич сказала полиции, что плохо владеет испанским языком и ничего не понимает. Она отказалась давать показания и сбежала из квартиры. В данный момент местонахождение Иделевич не установлено. Также журналисты заявили, что женщина занималась эскортом.