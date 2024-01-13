Хуситы в Аденском заливе по ошибке атаковали танкер с нефтью из РФ – СМИ

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Йеменские хуситы в Аденском заливе по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, который мог перевозить российскую нефть. Об этом со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся в вопросах морской безопасности сообщает Reuters.

По данным компании, капитан танкера сообщил об атаке Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Выпущенная в сторону судна ракета упала в море на расстоянии примерно полкилометра от борта, судно не получило повреждений.

Судно продолжило следовать по своему маршруту. Отмечается, что хуситы из-за устаревших данных, считали что судно связано с Великобританией.

По данным компании, это уже второй случай, когда хуситы по ошибке атакуют суда с российской нефтью.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 19 ноября хуситы совершили 27 нападений на корабли в Красном море.

12 января в рамках американо-британской военной операции по Йеменубыли нанесены авиаудары. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.