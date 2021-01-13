Неизвестный попытался передать 400 тыс рублей через забор на границе Украины

Фото: ТАСС/Zuma

На границе Украины через забор неизвестный попытался передать 400 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу украинской пограничной службы.

Сообщается, что передачу денег зафиксировала видеокамера в Луганской области на границе РФ и Украины. Она засняла момент, как к забору подъехал автомобиль, водитель которого позднее получил от неизвестного с территории РФ сверток с деньгами.

Мужчину задержали в 100 метрах от границы. Деньги были обнаружены под обшивкой автомобиля. Задержанный сообщил, что получил деньги от гражданина РФ для обмена в финансовых учреждениях на территории Украины.

В конце декабря прошлого года трое неизвестных с оружием пытались прорваться на территорию России с Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, в результате ответного удара один из вооруженных получил несовместимые с жизнью ранения.