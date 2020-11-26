Белоруссия составила санкционный список в отношении официальных лиц Украины

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минском составлен санкционный список отношении некоторых официальных лиц Украины.

"Мы также подготовили список санкций в отношении официальных лиц Украины, будем дальше следить за развитием событий. Ни одно из действий Украины против белорусского государства не будет оставлено без ответа", – отметил он после совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

Ранее сообщалось, что Белоруссия готовится включить представителей руководства Евросоюза и ряда стран ЕС в расширенные санкционные списки. По словам министра Владимира Макея, санкции Белоруссии станут ответом на ограничительные меры со стороны Евросоюза.