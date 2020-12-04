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Происшествия

11:52

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины

происшествия

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться на территорию России с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы с Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", – сообщили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что в результате ответного удара один из вооруженных получил несовместимые с жизнью ранения, остальные скрылись на территории Украины. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В конце июля на границе с Украиной был задержан вооруженный мужчина, который пытался протаранить пограничников на автомобиле. При задержании нарушитель попытался скрыться на территории России.

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