Руководитель школы бокса под Кировом выстрелил в живот тренеру

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Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке выстрелил в живот тренеру другого спортклуба. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следователей, пострадавшего госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице.

Подозреваемый в нападении задержан. Сейчас следователи устанавливают мотивы преступления. Заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в Москве мужчина с ножом напал на полицейских и был застрелен. При этом в пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что нападавший также ранил ножом себя.