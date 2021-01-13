Проезжую часть на МКАД освободили после возгорания авто

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Проезжая часть на МКАД в районе Сколковского шоссе освобождена для движения транспорта после возгорания автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на 52-м километре МКАД. Инцидент произошел в левой полосе дороги. На месте ЧП было затруднено движение транспорта.

В конце декабря автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

