Две машины столкнулись на Садовой-Кудринской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Пресненском районе города произошла авария. В результате аварии в ЦАО, согласно предварительным данным, никто не пострадал, заявили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"На Садовой-Кудринской улице, дом 26/40, строение 3 столкнулись два автомобиля", – говорится в сообщении ведомства.

По данным департамента, движение транспорта осложнено на два километра.

Ранее на западе Москвы было затруднено движение машин из-за аварии с автобусом. В момент ДТП автобус был без пассажиров.