Пьяный водитель с трупом в салоне въехал в сугроб в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который хотел уйти от стражей порядка в городе Сланцы в Ленинградской области. В салоне машины было тело жителя Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

"В Сланцах сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали водителя, пытавшегося скрыться с телом неизвестного в салоне", – уточнили в правоохранительных органах.

В ночь на среду полиция попыталась остановить УАЗ Патриот. Однако водитель, скрывавшийся от преследования, въехал в сугроб. У мужчины, по данным следователей, были признаки опьянения.

В настоящий момент водитель доставлен в полицию. В салоне его автомобиля было тело жителя Санкт-Петербурга 1978 года рождения.

Ранее труп мужчины обнаружили в автомобиле в центре Москвы. Тело нашли днем 29 декабря у дома на Спартаковской площади в Kia.