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Происшествия

09:24

Трое мужчин с отверткой и ножом напали на пенсионера на севере столицы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере столицы трое мужчин напали на пенсионера с ножом и отверткой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"Трое мужчин подсели к пенсионеру в Ford Focus, и, угрожая ножом и отверткой, нанесли ему телесные повреждения, и открыто похитили паспорт, телефон, две банковские карты, а затем поднялись с ним в квартиру и забрали у него 50 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, после нападения потерпевшего госпитализировали.

Полицейские в течение часа после произошедшего задержали подозреваемых. Ими оказались трое безработных мужчин 1987, 1976 и 1992 годов рождения, они изобличены в совершенном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на пенсионера. Злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино напали на 66-летнего мужчину и отобрали у него сумку с личными вещами.

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