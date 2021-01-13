СК возбудил дело после обрушения льдины на водопаде на Камчатке

Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения льдины на водопаде на Камчатке. Об этом информирует сайт краевого СУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом в части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", – уточняется на сайте.

По факту случившегося будет проведен ряд судебно-медицинских экспертиз. Следователи проведут опрос пострадавших и очевидцев. Кроме того, будут установлены все обстоятельства произошедшего. В СК планируют установить, была ли возможность у сотрудников туристических компаний предотвратить трагедию.

7 января на Вилючинском водопаде в Елизовском районе Камчатки случился обвал льда. В результате под завалами оказались люди.

В район произошедшего отправился вертолет МИ-8 МЧС России. На его борту находились спасатели.

Позднее из-под завалов были извлечены четыре человека. Один из них погиб. Еще три человека пострадали, среди них – ребенок.