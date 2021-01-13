СК возбудил дело после обрушения льдины на водопаде на Камчатке

04:25
Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения льдины на водопаде на Камчатке. Об этом информирует сайт краевого СУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом в части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", – уточняется на сайте.
По факту случившегося будет проведен ряд судебно-медицинских экспертиз. Следователи проведут опрос пострадавших и очевидцев. Кроме того, будут установлены все обстоятельства произошедшего. В СК планируют установить, была ли возможность у сотрудников туристических компаний предотвратить трагедию.
7 января на Вилючинском водопаде в Елизовском районе Камчатки случился обвал льда. В результате под завалами оказались люди.
В район произошедшего отправился вертолет МИ-8 МЧС России. На его борту находились спасатели.
Позднее из-под завалов были извлечены четыре человека. Один из них погиб. Еще три человека пострадали, среди них – ребенок.
Пострадавший при обрушении льда с водопада на Камчатке мальчик находится в реанимации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: