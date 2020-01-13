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Москва 24

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В мире

17:30

Мужчина в Мексике принял таблетки для быков-осеменителей

происшествия за рубежом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Гражданин Мексики был вынужден обратиться к врачам из-за постоянной эрекции, возникшей на фоне приема сексуального стимулятора. Препарат был предназначен для разведения быков. Об этом инциденте рассказало издание Daily Mail.

Как заявил мужчина, таблетку он принял перед половым актом со своей 30-летней подругой. Чтобы приобрести стимулятор, он специально ездил в другой регион страны.

Эрекция мужчины сохранялась в течение трех дней, после чего его госпитализировали. Пострадавшему оказали экстренную хирургическую помощь в городе Рейноса на границе с США.

В начале января в Москве произошел необычный инцидент – мужчина похитил товар из секс-шопа. Украденная силиконовая игрушка стоила 50 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что мужчину уже задерживали за кражи, в том числе из магазина интим-товаров.

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