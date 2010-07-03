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Общество

15:34

Врач рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

общество

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока рассказала о том, что все чаще молодые люди принимают решение отказаться от секса. В связи с этим можно говорить о появлении в России новой сексуальной ориентации – асексуал.

По словам специалиста, осознанный отказ от интимных отношений наиболее характерен для россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

"Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает еще в 14–15 лет, когда у него не было близости. Такой человек остается девственником. Девиз асексуалов: "Нет секса – нет проблем", – цитирует эксперта портал News.ru.

Однако существует и другая крайность, когда подростки начинают заниматься сексом слишком рано. "В это время их организм еще не сформирован и нет психологической готовности к интимным отношениям", – заключила Сорока.

Ранее российские мужчины рассказали, как относятся к сексу до брака. Согласно опросу социологов, более трети считают, что вступать в интимные отношения до штампа в паспорте для девушек неприемлемо. Если брать регионы, самыми лояльными оказались мужчины в Уральском федеральном округе – 77 процентов "за". Самые строгие нравы, что ожидаемо, в Северо-Кавказском федеральном округе – 64 процентов "против".

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