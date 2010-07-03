Противниц феминизма уличили в обмане

Женщины, которые выступают против феминизма, зачастую имитируют оргазм. К такому выводу пришли канадские и австралийский ученые, сообщает ИА "НСН".
В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что женщины, не поддерживающие феминизм, скованы в постели и притворяются, что получают удовольствие. А феминистки более открыты и раскрепощены в сексе.
В исследовании участвовали 462 женщины, состоявшие в отношениях более четырех месяцев.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась первая в России исключительно женская кофейня. Мужчин туда не пускают. Помимо того, что в заведении "Симона" работают только женщины, для кафе создали специальное "женское" меню с феминитивами – "латесса", "американка", "капучинесса", "глинтвиня" и т.д.
Петербургские феминистки заявляют, что такие кафе будут как "островок безопасности" для женщин. Сегодня много женщин страдают от насилия, сексизма и дискриминации со стороны мужчин, говорят они, и "женские" кафе могут быть безопасным пространством, где девушки и женщины смогут уединиться.
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