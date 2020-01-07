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Общество

17:13

В Москве мужчина похитил из секс-шопа товар за 50 тысяч рублей

происшествия общество

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве правоохранители задержали мужчину, который похитил из секс-шопа товар стоимостью почти в 50 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

"Сотрудники уголовного розыска по ЮВАО совместно с работниками ОМВД по району Жулебино задержали мужчину, подозреваемого в ограблении секс-шопа. С ним проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Известно, что 5 января в интим-магазин на улице Привольной зашел злоумышленник и начал угрожать кассиру пистолетом. После этого он похитил товар и скрылся.

Отмечается, что общий ущерб составил 47 тысяч 850 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее кража из секс-шопа была совершена в Клину. 26-летний местный житель завладел товаром из данного магазина, доставленным курьером, и скрылся. Ущерб от его действий оценили в 60 тысяч рублей.

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