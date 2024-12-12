Движение затруднено на 9-м километре МКАД из-за въехавшего в ограждение авто

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Автомобиль влетел в металлическое барьерное ограждение на внешней стороне 9-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются, уточнили в Дептрансе Москвы.

Водителей попросили заранее планировать пути объезда из-за затрудненного движения на 4,3 километра.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате пострадали четыре пассажира. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.

