12 декабря, 08:32Происшествия
Движение затруднено на 9-м километре МКАД из-за въехавшего в ограждение авто
Фото: depositphotos/Дмитрий Серебряков
Автомобиль влетел в металлическое барьерное ограждение на внешней стороне 9-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются, уточнили в Дептрансе Москвы.
Водителей попросили заранее планировать пути объезда из-за затрудненного движения на 4,3 километра.
Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате пострадали четыре пассажира. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.
Фургон разорвало на части после аварии на юге Москвы