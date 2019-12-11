Людей эвакуировали из 13 столичных судов из-за анонимной угрозы взрыва

Фото: Москва 24

В Москве в четверг были эвакуированы люди из 12 районных судов из-за угрозы взрыва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"С утра четверга неизвестные сообщили по электронной почте о заложенных взрывных устройствах в 13 судах Москвы. В этих судах начата эвакуация, туда прибывают экстренные службы для проверки информации о минировании", – говорится в сообщении.

По информации издания, данные об угрозе взрывов поступает из-за рубежа, предположительно, с территории Украины. Чаще всего преступники требуют за неприведение в действие взрывных устройств перевод биткойнов.

Волна сообщений о минировании столичных объектов и, в частности, судов началась 28 ноября. Анонимы сообщали о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. В частности, трижды поступала информация о минировании храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз в итоге не подтвердилась.

Кроме того, есть информация, что сообщения о "минировании" зданий в Москве могут оказаться местью бизнесмену. Речь идет о предпринимателе Константине Малофееве.