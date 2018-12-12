Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге

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Жертвами стрельбы в Страсбурге стали три человека, еще 12 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, прибывший на место ЧП.

По его словам, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости. Он уточнил, что сам стрелок скрылся с места преступления, на его поиски направлены около 350 человек. Во Франции также усилен план антитеррористических мероприятий и контроль на границах.

ЧП произошло около 20:00 (22:00 мск). Вооруженный человек вошел в периметр рождественского базара у моста Корбо и направился к улице Орфевр. Мужчина открыл огонь, ранив несколько человек.

Затем подозреваемый захватил машину такси и скрылся на ней с места происшествия. Позже хозяин машины сообщил полиции, что мужчина ранен.

Личность нападавшего установлена. Речь идет о 29-летнем уроженце Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Сообщается, что он должен был быть задержан утром, однако его не застали дома.

В связи с операцией в Страсбурге прекращено движение транспорта. МВД призвало жителей не покидать домов и следить за рекомендациями властей. Как рассказал телеканалу BFMTV источник в прокуратуре, власти рассматривают происшествие как теракт.

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова соболезнования жертвам трагедии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян проявлять осторожность во Франции. Генконсульство России в Страсбурге проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших россияне.