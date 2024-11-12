ФСБ пресекла попытку теракта на ж/д путях вблизи Балаклавской ТЭС

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Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) на железнодорожных путях в Севастополе, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС", – уточнили в ЦОС.

По данным пресс-службы ФСБ, 29-летний местный житель должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. В результате мужчину задержали, в его отношении возбуждены уголовные дела.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за сотрудничество с СБУ. Мужчина инициативно через мессенджеры установил контакт с сотрудником СБУ.

Во время допроса, видео которого распространило ведомство, житель Крыма признался, что сотрудничал с СБУ с 2022 года. За выполнение указаний на банковскую карту задержанному зачислили денежное вознаграждение.