12 ноября, 19:06Происшествия
С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке погиб 101 сотрудник ООН – Гутерриш
Фото: ТАСС/AP/Abed Khaled
С начала обострения палестино-израильского конфликта погиб 101 сотрудник ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
По его словам, Палестине необходимо взять на себя управление анклавом, а Израилю следует начать диалог о концепции сосуществования двух стран.
"Это лучший вариант развития событий", – подчеркнул генсек ООН.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на приграничные районы Израиля. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен.
В ходе наземной операции израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожила 150 тоннелей боевиков в Газе. Члены ХАМАС используют подземные пути для хранения боеприпасов, а также для совершения атак на военных Израиля.
К настоящему времени Газу удалось покинуть более 70 россиянам. Они пересекли КПП "Рафах" и находятся в Египте.
РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ
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