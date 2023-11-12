С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке погиб 101 сотрудник ООН – Гутерриш

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С начала обострения палестино-израильского конфликта погиб 101 сотрудник ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

По его словам, Палестине необходимо взять на себя управление анклавом, а Израилю следует начать диалог о концепции сосуществования двух стран.

"Это лучший вариант развития событий", – подчеркнул генсек ООН.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на приграничные районы Израиля. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен.

В ходе наземной операции израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожила 150 тоннелей боевиков в Газе. Члены ХАМАС используют подземные пути для хранения боеприпасов, а также для совершения атак на военных Израиля.

К настоящему времени Газу удалось покинуть более 70 россиянам. Они пересекли КПП "Рафах" и находятся в Египте.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ