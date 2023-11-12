Движение поездов открыли в Рязанской области после ликвидации последствий схода вагонов

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Движение на участке Рыбное – Блокпост в Рязанской области возобновили после ликвидации последствий схода 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

"В 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд. В ходе восстановительных мероприятий были убраны 19 сошедших с рельсов вагонов, уложено 175 метров новой рельсошпальной решетки, смонтировано 300 метров контактной подвески, заменена опора контактной сети", – отметила компания.

Всего в работах участвовали свыше 300 железнодорожников и 4 восстановительных поезда.

Утром 11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Это случилось из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. Произошедшее не повлияло на движение пассажирских составов, сообщали в МЖД.

Позже стало известно о двух пострадавших в результате ЧП. Ими оказались машинист и его помощник. Правоохранители приступили к комплексу мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что на железной дороге был произведен подрыв самодельного взрывного устройства.

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