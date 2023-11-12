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Происшествия

Шестеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Вологдой

Фото: 123RF/kadmy

Шестеро взрослых и двое детей пострадали в автомобильной аварии в Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Вологодской области.

Авария случилась на 20 километре автодороги Вологда – Ростилово. Водитель автомобиля Nissan при повороте налево в поселок Васильевское не уступил дорогу и столкнулся с "Ладой".

В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Госпитализированы и два мальчика. У двухлетнего ребенка диагностирован перелом затылочной кости черепа, ушиб головного мозга, легкого. У четырехлетнего мальчика выявлен ушиб колена и сотрясение головного мозга.

Ранее водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Газгольдерная. В момент аварии ребенок находился вместе с отцом. Малолетнего мальчика доставили в больницу.

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