Иномарка сбила ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Газгольдерная. В момент аварии ребенок находился вместе с отцом. Малолетнего мальчика доставили в больницу.

В пресс-службе отметили, что прокуратура ЮВАО контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае водитель автомобиля Toyota сбил двух девочек-подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии одна из девочек скончалась на месте, вторая находится в больнице.

Установлено, что водитель свыше 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство из которых – превышение скорости.

"Московский патруль": женщина за рулем каршеринга сбила ребенка