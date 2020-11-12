СК проводит проверку по факту ЧП с детьми при прорыве трубы в Дзержинском

17:25
Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"
Следственный комитет по Московской области начал проверку инцидента, в котором четыре несовершеннолетних ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском.
Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по региону Ольга Врадий, в следственный отдел поступила информация из полиции о полученных четырьмя девочками 2008 года рождения ожогов разной степени тяжести.
"По данному факту незамедлительно организована проверка, и на место происшествия выехали следователи", – заявила представитель регионального СК.
Четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском. Инцидент произошел на улице Томилинской.
Из-за аварии на инженерных сетях без отопления остались 38 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад и детский центр. По предварительным данным, водоснабжение восстановят к 23:00 по московскому времени.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание медицинской помощи детям.
В Дзержинском на месте прорыва теплотрассы идет пар
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: