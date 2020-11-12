СК проводит проверку по факту ЧП с детьми при прорыве трубы в Дзержинском

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Следственный комитет по Московской области начал проверку инцидента, в котором четыре несовершеннолетних ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по региону Ольга Врадий, в следственный отдел поступила информация из полиции о полученных четырьмя девочками 2008 года рождения ожогов разной степени тяжести.

"По данному факту незамедлительно организована проверка, и на место происшествия выехали следователи", – заявила представитель регионального СК.

Четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском. Инцидент произошел на улице Томилинской.

Из-за аварии на инженерных сетях без отопления остались 38 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад и детский центр. По предварительным данным, водоснабжение восстановят к 23:00 по московскому времени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание медицинской помощи детям.

