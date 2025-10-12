AP: погибшие в ДТП катарские дипломаты входили в службу протокола "Саммита мира"

Фото: 123RF/kajaniko

Катарские дипломаты, которые погибли в ДТП в Египте, входили в службу протокола. Об этом сообщает AP со ссылкой на официальных лиц.

По предварительным данным, дипломаты ехали в Шарм-эш-Шейх в преддверии саммита высокого уровня. Издание уточняет, что автомобиль перевернулся примерно в 50 километрах от египетского города.

О гибели в ДТП в Шарм-эш-Шейхе трех дипломатов, которые входили в состав делегации Катара на переговорах по конфликту в Газе, стало известно в ночь на 12 октября. Авария произошла в районе городского конференц-центра.

Помимо погибших, были еще двое дипломатов, которые получили тяжелые травмы. Они доставлены в реанимацию.

