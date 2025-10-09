Форма поиска по сайту

09 октября, 21:09

Происшествия

Минздрав Абхазии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП туристов

Фото: mchs.apsny.land

Шесть человек, которые получили травмы в результате аварии в Ткуарчалском районе у поселка Акармара, доставлены в больницу в Сухуме, где им предоставляют всю необходимую медпомощь. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Абхазии.

У двух пострадавших зафиксированы травмы легкой степени тяжести, а у остальных – средней и тяжелой степени тяжести.

"Одному пациенту в настоящее время проводят оперативное лечение, остальным – дополнительные медицинские обследования", – уточнили в министерстве.

Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии вечером 9 октября. В результате погиб 1 пассажир, еще 7 человек получили травмы.

Среди пострадавших – 6 туристов и водитель. Последнему госпитализация не потребовалась.

