Al Arabiya: три дипломата из Катара погибли в ДТП в Египте

Три дипломата, входивших в состав делегации Катара на переговорах по конфликту в Газе, погибли в результате ДТП в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

По его данным, авария случилась в районе городского конференц-центра. Еще двое дипломатов получили тяжелые травмы и на данный момент находятся в реанимации.

Подробности ДТП пока что не уточняются.

