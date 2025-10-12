Форма поиска по сайту

Al Arabiya: три дипломата из Катара погибли в ДТП в Египте

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Три дипломата, входивших в состав делегации Катара на переговорах по конфликту в Газе, погибли в результате ДТП в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

По его данным, авария случилась в районе городского конференц-центра. Еще двое дипломатов получили тяжелые травмы и на данный момент находятся в реанимации.

Подробности ДТП пока что не уточняются.

Ранее 23-летняя австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в результате аварии. Инцидент произошел, когда девушка каталась на велосипеде. Грузовик сбил спортсменку на перекрестке. Власти уже начали расследование случившегося.

В начале сентября в берлинском районе Веддинг автомобиль въехал в группы людей, в результате чего несколько человек пострадали. В числе раненых было много детей, некоторые из них получили легкие травмы.

Новости мира: 14 человек погибли в результате тройной аварии в Перу

происшествияДТПза рубежом

