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00:39

Происшествия

Пожар на Ивановской улице потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание, произошедшее в жилом доме на Ивановской улице в Москве. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Сведения о возможных пострадавших при пожаре пока не поступали.

Возгорание в жилом доме на Ивановской улице произошло вечером 11 октября. Огонь вспыхнул на 22 этаже здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

На место быстро подъехали сотрудники МЧС, которые принялись тушить огонь. Всего было задействовано 39 специалистов и 10 единиц техники.

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