Пожарные локализовали возгорание на Ивановской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме на Ивановской улице на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек. Дальнейшие подробности уточняются.

Пожар Ивановской улице произошел поздно вечером 11 октября. На место оперативно прибыли огнеборцы, которые сразу принялись тушить возгорание.

Само возгорание началось на 22 этаже дома. К тушению пожара привлечены 39 специалистов и 10 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.