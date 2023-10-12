Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете – СМИ

Фото: depositphotos/Shebeko

Пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги во время полетов над Россией. Об этом сообщили ТАСС в авиаслужбах.

"Рейсы Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете", – сказал собеседник агентства.

Спустя некоторое время сигналы тревоги подали рейсы Сабетта – Москва и Петрозаводск – Санкт-Петербург.

По информации ТАСС, ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, поэтому все воздушные судна на данный момент летят в аэропорты назначения.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, спустя полтора часа в воздухе подал сигнал тревоги. Борт был принят в аэропорту Волгограда.

Выяснилось, что самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Позднее он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира