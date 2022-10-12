Более тысячи патронов и гранат обнаружили в квартире москвича

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские изъяли свыше тысячи боеприпасов из квартиры москвича на юге столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Его отправили под домашний арест.

Уточняется, что в квартире на Домодедовской улице нашли патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат.

Эксперты выяснили, что более 700 патронов, представленных на исследование, являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров. Они предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Остальные изъятые боеприпасы также являются подлинными.

Ранее сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обезвредив взрывное устройство. Его обнаружили вблизи дома.

По данным Росгвардии, мощность взрывного устройства составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Его обезвредили на месте.

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