В Мурманской области возбудили дело после отравления 53 человек в школе

17:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Мурманской области возбуждено уголовное дело после обнаружения норовируса у 53 человек в школе Мончегорска. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК.
Как уточняется, дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" было возбуждено по результатам прокурорской проверки.
В сообщении СК говорится, что в сентябре текущего года в ходе оказания услуг по организации и предоставлению питания в одной из школ были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
"В результате указанных нарушений не менее 53 человек, в том числе несовершеннолетние, заразились норовирусной инфекцией, которая может повлечь наступление реальной угрозы для здоровья людей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медпомощь пострадавшим оказывалась амбулаторно, на данный момент их здоровью ничто не угрожает.
Ранее в Псковской области госпитализировали 13 школьников, потерявших сознание на линейке. Инцидент произошел в школе № 7 в городе Великие Луки. По данным регионального комитета по здравоохранению, плохо стало детям из разных классов и разного возраста.
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