Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове – МВД

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Главное управление МВД по Саратовской области проведет проверку в отношении участкового, занимавшегося профилактической работой с Михаилом Туватиным, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки.

По словам представителя пресс-службы ведомства, Туватин освободился из колонии в июле 2017 года, после чего был поставлен на профилактический учет.

"Его ежеквартально проверяли по месту жительства, что соответствует нормативным документам МВД России. Во время проверок жалоб от соседей на поведение в быту, а также злоупотребления спиртными напитками не поступало, к административной ответственности он не привлекался", – сообщили в МВД.



Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

В среду, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки правоохранители нашли тело ребенка в гаражах и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина. По его словам, он убил девочку, испугавшись, будто она расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

В субботу, 12 октября, Туватин был арестован судом по ходатайству следствия два месяца.

Мать Михаила Туватина защищает сына и не верит тому, что он мог убить человека. Она сказала журналистам, что ее сын "замечательный, добрый, умный, работящий".

После трагедии в Саратове возобновилась дискуссия о снятии запрета на смертную казнь для преступников. В интернете даже появилась соответствующая петиция, подписанная тысячами людей. Отмену моратория поддержали несколько депутатов Госдумы, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

В субботу, 12 октября, поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал памятку, как обеспечить безопасность ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.

