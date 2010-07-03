Электричка сбила человека в районе станции Радищево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электричка сбила мужчину в районе железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, сообщает Агентство "Москва".

Электропоезд следовал по направлению Подсолнечная – Москва. От полученных травм человек скончался.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В то же время транспортная полиция просит граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах.

Электричка ранее задела пассажира, стоявшего на платформе станции "Кунцево-1" Белорусского направления МЖД.