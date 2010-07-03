Электричка задела стоявшего на платформе "Кунцево-1" пассажира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пригородный электропоезд задел по касательной пассажира, стоявшего на платформе станции "Кунцево-1" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).

В результате пассажиру потребовалась медицинская помощь, рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее женщина пострадала, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте перед аэроэкспрессом. Инцидент произошел на перегоне между станциями "Лобня" – "Марк".