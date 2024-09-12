Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с ножом на детской площадке на юге Москвы

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился с ножом на детской площадке на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Главного управления Росгвардии по столице.

В ведомстве сообщили, что 35-летний житель Кировской области на детской площадке также распивал алкоголь. Заметив росгвардейцев, мужчина попытался сбежать, но был задержан.

При допросе задержанный не смог объяснить цель своего нахождения по данному адресу. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Росгвардия задержала мужчину с крупной партией наркотиков в Москве. Задержанный вел себя подозрительно, чем привлек внимание росгвардейцев. При нем обнаружили свыше 40 свертков с запрещенным веществом.