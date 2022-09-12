Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте

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Музыканты "Ленинграда" выразили сожаление по поводу смерти фанатки, госпитализированной после концерта в "Лужниках", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря группы Дмитрия Гугучкина.

"Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло", – отметил он.

По словам Гугучкина, причины смерти женщины были естественные, которые связаны с проблемами с сердцем.

Ранее сообщалось, что 42-летняя женщина была доставлена в медучреждение после того, как резко потеряла сознание на концерте группы "Ленинград". Спасти женщину не удалось, причиной смерти стала остановка сердца.

До этого стало известно, что советский и российский ученый-зоолог Николай Дроздов потерял сознание во время съемок очередного эпизода подкаста.

Отмечалось, что это произошло в библиотеке на Аргуновской улице в Москве. Телеведущему вызвали скорую помощь.