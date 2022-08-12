В Петербурге возбудили дело по факту смерти 14-летнего хоккеиста СКА

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Петербургский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего воспитанника школы хоккейного клуба СКА Всеволода Малкова во время командной тренировки. Об этом сообщается в телеграм-канале управления.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею", – говорится в сообщении.

По данным СК, в четверг, 11 августа, хоккеист 2008 года рождения скончался в результате попадания шайбы под защитный доспех во время отработки игровых моментов на льду. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В хоккейной школе СКА, в свою очередь, сообщили, что шайба попала Малкову в грудь в область сердца. Врач команды оказал ему оперативную помощь и вызвал скорую, которая провела реанимационные процедуры.

"Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", – сообщается на сайте школы.

В хоккейном клубе СКА выразили соболезнования родителям, близким и друзьям Малкова, а также пообещали оказать всю необходимую помощь его семье и провести внутреннее расследование.

Ранее в реанимации скончался хоккеист молодежного состава московского клуба "Динамо" Валентин Родионов. 16-летний спортсмен потерял сознание во время матча открытого чемпионата Москвы против ЦСКА. Родионову оказали первую помощь, после чего госпитализировали в Морозовскую детскую клинику, где его поместили в медикаментозную кому.