В Петербурге возбудили дело по факту смерти 14-летнего хоккеиста СКА

12:59
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Петербургский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего воспитанника школы хоккейного клуба СКА Всеволода Малкова во время командной тренировки. Об этом сообщается в телеграм-канале управления.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею", – говорится в сообщении.
По данным СК, в четверг, 11 августа, хоккеист 2008 года рождения скончался в результате попадания шайбы под защитный доспех во время отработки игровых моментов на льду. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
В хоккейной школе СКА, в свою очередь, сообщили, что шайба попала Малкову в грудь в область сердца. Врач команды оказал ему оперативную помощь и вызвал скорую, которая провела реанимационные процедуры.
"Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", – сообщается на сайте школы.
В хоккейном клубе СКА выразили соболезнования родителям, близким и друзьям Малкова, а также пообещали оказать всю необходимую помощь его семье и провести внутреннее расследование.
Ранее в реанимации скончался хоккеист молодежного состава московского клуба "Динамо" Валентин Родионов. 16-летний спортсмен потерял сознание во время матча открытого чемпионата Москвы против ЦСКА. Родионову оказали первую помощь, после чего госпитализировали в Морозовскую детскую клинику, где его поместили в медикаментозную кому.
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