ДТП с участием нескольких машин произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 38-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что из четырех полос занята одна в сторону пересечения с улицей Павла Фитина. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Покровской улице на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием 8 автомобилей. Полностью была занята одна полоса.

