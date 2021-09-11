На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Покровской улице на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием 8 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что сейчас занята одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей. Для движения по-прежнему свободны две полосы.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы водитель на легковом автомобиле сбил 12-летнего мальчика на самокате. Ребенок госпитализирован с ушибом голени.