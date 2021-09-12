Губернатор Иркутской области связался с пассажиркой рухнувшего самолета L-410

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с одной из пассажирок рухнувшего самолета L-410. По предварительным данным никто не погиб. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", – сказал Кобзев.

Он также добавил, что на место происшествия из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 с руководителем регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

