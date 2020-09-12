Два подростка погибли при обрушении кровли в доме в Удмуртии

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Кровля обрушилась в двухэтажном нежилом доме в Удмуртии, сообщает РИА Новости. В результате погибли два подростка. Их тела извлекли из-под завалов.

Дом расположен на Амурской улице. К ликвидации последствий ЧП привлечено 38 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

В начале сентября в Самаре обрушилась часть стены трехэтажного дома. В результате инцидента никто не погиб, однако жильцов квартир потребовалось временно переселить.

